Иан Гарри: Шавкат феноменальный боец. Но я сделаю всё, чтобы его руку не подняли вверх

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), ирландец Иан Гарри поделился мнением о казахском бойце, который не имеет поражений, Шавкате Рахмонове.

«Мы с Шавкатом много вместе работали. Считаю его феноменальным бойцом. Генри Хуфт (тренер Шавката Рахмонова. — Прим. «Чемпионата») как-то общался с Шавкатом и сказал мне: «Этот парень знает, что ты в будущем станешь чемпионом. Но сначала им стану я, а после — Иан». Жаль, что одному из нас придётся проиграть. Я сделаю всё, чтобы его руку не подняли вверх после боя», — сказал Гарри в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

Бой между Гарри и Рахмоновым станет со-главным событием турнира UFC 310, который состоится 8 декабря.