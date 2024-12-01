Том Аспиналл поделился мнением о реванше между Александром Волковым и Сирилем Ганом

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл поделился мнением о предстоящем реванше между Александром Волковым и Сирилем Ганом.

«Это хороший бой. Эти двое уже дрались раньше, и люди, кажется, забывают о первом поединке, поскольку он был не очень интересным. Ничего существенного не произошло, и Сириль просто одержал победу. Я бы сказал, что шансы 50 на 50. Хотя не знаю. Волков в последнее время был в хорошей форме, а Сириль Ган не дрался 18 месяцев, так что трудно сказать, в каком он состоянии. Однако Ган тоже отличный боец. Я не могу решить. Думаю, что шансы на победу в этом бою равны», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.