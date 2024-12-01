Сириль Ган: в бою с Волковым нет никаких сюрпризов. Он не справится с моей техникой

Бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган высказался насчёт предстоящего реванша с топовым бойцом тяжёлого веса россиянином Александром Волковым.

«С Волковым никаких сюрпризов для меня нет. Я тренируюсь с парнями, которые намного выше меня. Покажу Александру свои движения и технику. Он с этим не справится. Надеюсь, мы устроим зрелищный бой», — сказал Ган в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

Напомним, первый поединок между Сирилем и Александром состоялся 26 июня 2021 года в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Fight Night 190. Бой продлился все пять раундов и завершился победой французского бойца единогласным решением судей.