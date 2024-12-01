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Александр Волков: в моей игре больше преимуществ над техникой Сириля Гана

Александр Волков: в моей игре больше преимуществ над техникой Сириля Гана
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Топовый российский боец UFC, выступающий в тяжёлом весе, Александр Волков поделился мыслями о предстоящем реванше с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом.

«Я вижу, что в моей игре намного больше преимуществ над техникой Сириля Гана. Я более рослый боец, намного дольше в этом спорте, у меня есть больше вариантов для победы [в бою]. Победа на Сирилом, в первую очередь, для меня будет значить моё развитие, как бойца. Скажем так, это черта, которую я должен преодолеть, чтобы дальше двигаться и продемонстрировать новую версию себя», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

Реванш между Волковым и Ганом состоится на турнире UFC 310, который пройдёт 8 декабря.

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