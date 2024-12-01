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Бо Никал: Роман Копылов, Шара Буллет и другие парни вне топ-10 представляют собой угрозу

Бо Никал: Роман Копылов, Шара Буллет и другие парни вне топ-10 представляют собой угрозу
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Непобеждённый американский боец UFC Бо Никал высоко оценил бойцов, которые располагаются между 10-м и 15-м местом в рейтинге средневесов UFC.

«Поединок с любым парнем из топ-15 — это тяжёлый бой. В UFC нет никого, кто не был бы хорош, верно? Вы можете взять любого из этих парней, даже тех, кого я нокаутировал и уничтожил, пригласить их в региональный промоушен, и они станут звёздами. Очень рад драться с лучшими парнями в мире. Любой парень в диапазоне между 15-м и 10-м местом в топе UFC опасен.

Я точно не знаю топ-15, но думаю, что там есть такие парни, как [Мишель] Перейра, Энтони Эрнандес, Шара Буллет, [Роман] Копылов, [Роман] Долидзе, [Пауло] Коста. Такие парни представляют интересную угрозу. Со всеми этими парнями у меня могут возникнуть проблемы, но в то же время верю в свои навыки, верю в то, на что я способен.

Продолжаю тренироваться и больше работаю над ударной техникой, джиу-джитсу и сочетанием всего этого. Думаю, что я также могу доминировать над многими из этих парней и сделать так, чтобы это выглядело легко», — приводит слова Никала портал MMA Fighting.

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