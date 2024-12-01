Бахрам Муртазалиев рассказал о трогательном разговоре с мамой Тима Цзю после боя с ним

Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев рассказал, что после того, как победил австралийца Тима Цзю, к нему подошла его мама Наталья и у них состоялся трогательный разговор.

«Мы с командой после боя пошли в кафе покушать, сняли несколько столов. И через некоторое время туда же пришла команда моего соперника — Тима Цзю: его брат и несколько женщин. Я не знал их.

И ко мне подходит одна женщина и говорит: «Привет, хочу поздравить тебя. До этого, когда мой сын бил своих соперников, чьих-то сыновей, я походила к ним и утешала. Мне было больно знать, что чувствуют их матери, когда они проигрывают. Теперь ты побил моего сына, и я осознала, как это тяжело. Просто хочу тебя поздравить, пожелать удачи и передать привет твоей матери. И она пустила слезу», — сказал Муртазалиев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

Напомним, Муртазалиев нокаутировал Цзю в третьем раунде.