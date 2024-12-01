Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бахрам Муртазалиев рассказал о трогательном разговоре с мамой Тима Цзю после боя с ним

Бахрам Муртазалиев рассказал о трогательном разговоре с мамой Тима Цзю после боя с ним
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев рассказал, что после того, как победил австралийца Тима Цзю, к нему подошла его мама Наталья и у них состоялся трогательный разговор.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев (W) — Тим Цзю
20 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Окончено
TKO
Тим Цзю

«Мы с командой после боя пошли в кафе покушать, сняли несколько столов. И через некоторое время туда же пришла команда моего соперника — Тима Цзю: его брат и несколько женщин. Я не знал их.

И ко мне подходит одна женщина и говорит: «Привет, хочу поздравить тебя. До этого, когда мой сын бил своих соперников, чьих-то сыновей, я походила к ним и утешала. Мне было больно знать, что чувствуют их матери, когда они проигрывают. Теперь ты побил моего сына, и я осознала, как это тяжело. Просто хочу тебя поздравить, пожелать удачи и передать привет твоей матери. И она пустила слезу», — сказал Муртазалиев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

Напомним, Муртазалиев нокаутировал Цзю в третьем раунде.

Материалы по теме
Муртазалиев нокаутировал Цзю одной рукой? Сейчас россиянина не остановит никто
Муртазалиев нокаутировал Цзю одной рукой? Сейчас россиянина не остановит никто
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android