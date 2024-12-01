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Муртазалиев — о бое Бивол — Бетербиев: если бы дали ничью, никаких проблем не было бы

Муртазалиев — о бое Бивол — Бетербиев: если бы дали ничью, никаких проблем не было бы
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Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев поделился мнением о поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Победу в противостоянии одержал Бетербиев решением большинства судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Я отдал победу Артуру, поскольку он забрал последние три раунда. Знал, что будет много споров. Я для себя сделал вывод, что любой человек, который отдаст победу Биволу или Бетербиеву, будет прав. Кто как считает. Я посчитал, что силовых ударов было больше у Артура. Он всё время оказывал давление. Стоит отметить, что Дима хорошо отработал первые шесть раундов.

Меня очень удивило, что Артур не мог его поймать, поскольку у него очень сильный тайминг. Думаю, здесь сказалась травма [мениска]. И мне бросились в глаза последние три раунда. Создалось впечатление, будто Дима думает, что бой он уже выиграл. Я считаю, что Артур победил. Но не думаю, что счёт 8-4 в пользу Бетербиева справедлив. Адекватный счёт это 7-5. Если бы дали ничью, никаких проблем не было бы», — сказал Муртазалиев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

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