Опубликован проморолик к реваншу Александра Усика и Тайсона Фьюри

Представлен стильный проморолик к реваншу между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.

В проморолике присутствуют отсылки к нескольким популярным голливудским фильмам. К примеру, «Шестое чувство», «Гарри Поттер и философский камень» и прочие.

Напомним, второй бой между Александром и Тайсоном состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первый поединок между Усиком и Фьюри прошёл также в Эр-Рияде. Противостояние продлилось все 12 раундов и завершилось победой раздельным решением судей украинского атлета.