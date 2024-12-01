«Чтобы никого не ударил». Царукян заявил, что UFC приставили к нему охранника на UFC 308

Топовый армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Арман Царукян рассказал, что к нему на UFC 308, который состоялся 26 октября в Абу-Даби, руководство североамериканского промоушена приставило личного телохранителя.

«Из-за того, что я нет-нет, да косячу, UFC дали мне личного охранника. Смотрите какая машина. Чтобы никакого фаната я больше не ударил. Будет защищать меня», — сказал Царукян в видео, которое было опубликовано на его YouTube-канале.

Предполагается, что следующим соперником Царукяна станет действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев. А их реванш, согласно инсайдам, должен будет стать главным событием турнира UFC 311.