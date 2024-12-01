Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Чтобы никого не ударил». Царукян заявил, что UFC приставили к нему охранника на UFC 308

«Чтобы никого не ударил». Царукян заявил, что UFC приставили к нему охранника на UFC 308
Комментарии

Топовый армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Арман Царукян рассказал, что к нему на UFC 308, который состоялся 26 октября в Абу-Даби, руководство североамериканского промоушена приставило личного телохранителя.

«Из-за того, что я нет-нет, да косячу, UFC дали мне личного охранника. Смотрите какая машина. Чтобы никакого фаната я больше не ударил. Будет защищать меня», — сказал Царукян в видео, которое было опубликовано на его YouTube-канале.

Предполагается, что следующим соперником Царукяна станет действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев. А их реванш, согласно инсайдам, должен будет стать главным событием турнира UFC 311.

Материалы по теме
У Махачева больше нет соперников в UFC. Царукян — от безысходности?
У Махачева больше нет соперников в UFC. Царукян — от безысходности?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android