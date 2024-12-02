Муртазалиев: не понимаю, как Усик всех побеждает. Он двигается в ринге, как Мохаммед Али

Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев высоко оценил уровень бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе украинца Александра Усика.

«Не понимаю, как Усик всех побеждает. Что [Тайсона] Фьюри, что [Энтони] Джошуа. Они огромные ребята. И это его судьба. По-другому не могу объяснить. Не понимаю, как он у них выигрывает. Между Александром и тем же Тайсоном огромная разница в габаритах. У Александра очень сильный характер, выносливость и чистый бокс. Наверное, мы можем вспомнить лишь Мохаммеда Али, который мог также порхать и двигаться в ринге», — сказал Муртазалиев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.