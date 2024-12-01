Чейл Соннен назвал два варианта для следующего шага Джона Джонса в UFC

Бывший претендент на титул UFC в среднем и полутяжёлом весе, а ныне аналитик Чейл Соннен считает, что действующему обладателю титула UFC в тяжёлом весе Джону Джонсу не дадут бой с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой.

«UFC всегда стоит на своём — у Джона есть два варианта: поединок с Томом или он не будет драться в принципе. И никаких иных вариантов. На самом деле, был парень, который мог стать третьей опцией. Это Алекс Перейра.

Дана полностью отбросил это, и когда букмекеры поставили Джонса безумным фаворитом, то этот бой перестал обсуждаться. Так что Джон может сидеть и не драться — это правда. Но он не будет в том положении, когда он мог бы драться с кем-то другим. По сути, ему предстоит сделать выбор — либо уход на пенсию, либо бой с Томом Аспиналлом», — приводит слова Соннена портал BJ Penn.