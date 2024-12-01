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Бахрам Муртазалиев: я нужен Теренсу Кроуфорду, чтобы он мог войти в историю

Бахрам Муртазалиев: я нужен Теренсу Кроуфорду, чтобы он мог войти в историю
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Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев объяснил, почему действующий чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версиям WBC, WBA-Super, The Ring американец Теренс Кроуфорд должен будет подраться с ним.

«Мой менеджер Эгис Климас общается с Турки Аль аш-Шейхом. Я сказал Эгису: «Если он [Турки] может дать Кроуфорда, то давай сделаем это». Для чего я ему? Для истории. Он ведь может подраться со мной, победить и затем встретиться с победителем боя [Себастьян] Фундора — [Эррол] Спенс. У него будет шанс стать чемпионом в трёх весовых категориях и войти в историю в топ-10 величайших боксёров. Но мы не знаем, что предписано судьбой.

Кто всё же будет следующим? Я думаю, победитель боя Спенс — Фундора. Если они будут долго тянуть с этим и с Кроуфордом не получится договориться, то проведу добровольную защиту титула. У меня лишь один пояс, я только что победил лишь одного более-менее известного бойца. И теперь если начну кидать вызовы Кроуфорду, Спенсу, Канело и говорить, что разорву всех, то будет просто смешно», — сказал Муртазалиев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

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