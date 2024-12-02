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Муртазалиев: я против Усика никогда не ставлю. В реванше с Фьюри он победит ещё увереннее

Муртазалиев: я против Усика никогда не ставлю. В реванше с Фьюри он победит ещё увереннее
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Обладатель титула IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев считает, что Александр Усик победит Тайсона Фьюри в реванше.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Я против Усика ни в одном бою не ставлю. Начиная с того поединка, когда он дрался с моим хорошим знакомым Муратом Гассиевым. В реванше, по идее, Усик должен ещё увереннее победить. Думаю, Фьюри будет намного сильнее, чем в первом. Помните, как Тайсон кинул двоечку вялую? Усик перехватил и чуть не убил его в первом раунде. Судья просто спас Фьюри, отсчитав ему нокдаун. Хотя и не должен был ему отсчитывать, поскольку тот стоял. И после этого он уже не восстановился», — сказал Муртазалиев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

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