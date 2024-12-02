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Хабиб Нурмагомедов посетил Гран-при Формулы-1 в Катаре

Хабиб Нурмагомедов посетил Гран-при Формулы-1 в Катаре
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Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил гонку Гран-при Формулы-1, которая проходила в Катаре.

Фото: Страница Нурмагомедова в социальных сетях

Напомним, победителем гонки стал пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен. Для него эта победа на Гран-при стала девятой в сезоне.

Хабибу 36 лет. Он выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2020 год. В апреле 2018 года Орёл завоевал чемпионский титул UFC в категории до 70 кг, после чего трижды его защитил. Нурмагомедов объявил о завершении карьеры на турнире UFC 254. Тогда он победил американца Джастина Гэтжи. Рекорд россиянина составляет 29 побед и ни одного поражения.

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