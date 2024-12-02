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Камил Гаджиев ответил, как относится к реваншу Бетербиев — Бивол

Камил Гаджиев ответил, как относится к реваншу Бетербиев — Бивол
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал слухи об организации реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который может состояться в феврале в Саудовской Аравии.

«Крутейшая история. Я был бы очень вдохновлён этим, потому что их бой действительно оставил много споров и вопросов. И что в данном случае может быть лучше реванша? Ну и плюс это был красивейший бокс», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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