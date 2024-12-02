Тренер Волкова рассказал о подготовке россиянина к реваншу с Ганом

Тарас Кияшко, наставник третьего номера рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Александра Волкова, рассказал о подготовке россиянина к реваншу с французом Сирилем Ганом.

«Александр продуктивно готовится к бою с Сирилем Ганом в США, где провёл уже несколько месяцев. Могу сказать, что он стал сильнее во всех аспектах ММА за прошедшие после боя с французом три года. Насколько изменился сам Ган, пока сказать не могу. Мы узнаем об этом 8 декабря», — приводит слова Кияшко Vprognoze.ru.

Напомним, первый бой Волкова и Гана состоялся в июне 2021 года на UFC Fight Night 190 и завершился победой француза единогласным решением.

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