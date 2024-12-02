Гаджиев: Немков продолжит карьеру в UFC, это было бы логично

Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) Вадим Немков должен продолжить карьеру в UFC.

«Думаю, Вадим продолжит карьеру в UFC. Это было бы логично, потому что сам Вадим где-то об этом говорил. И давайте называть вещи своими именами. Если ты не дрался в UFC, если ты там себя не проверил, не попытался выиграть или не выиграл пояс самой престижной мировой организации, ты не можешь считаться топом в полном смысле этого слова», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Напомним, 25 января на турнире PFL, который пройдёт в Дубае (ОАЭ), Немков сразится с хорватом Анте Делией (24-6). Россиянин не выступал с февраля, когда победил удушающим приёмом американца Бруно Каппелоццу.