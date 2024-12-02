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Инсайдер сказал, с каким весом Фьюри выйдет на реванш с Усиком

Инсайдер сказал, с каким весом Фьюри выйдет на реванш с Усиком
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Боксёрский обозреватель Гарет Дэвис сообщил о планах команды британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO) на реванш с украинцем Александром Усиком (22-0, 14 KO), который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

По словам Дэвиса, Фьюри, боксировавший в первом бою с весом 118 кг, собирается выйти в ринг ещё тяжелее.

«Фьюри был лёгок на ногах в 27 лет, и это ушло после трилогии с Уайлдером. Во втором и третьем боях он был большим панчером. Мне сообщили из его лагеря, что именно таким они и планируют выпустить его на реванш, весом около 124 кг», — приводит слова Дэвиса talkSPORT.

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