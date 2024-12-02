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Шлеменко заявил о готовности к реваншу с Исмаиловым

Шлеменко заявил о готовности к реваншу с Исмаиловым
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Звёздный российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) Александр Шлеменко заявил о готовности к реваншу с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

Напомним, поединок Шлеменко и Исмаилова состоялся в декабре 2022 года на турнире RCC 13 и завершился победой последнего единогласным решением.

«Я до сих пор заинтересован в реванше, ведь наш первый бой стал самым серьёзным бойцовским событием страны в 2022 году. Да и вообще, турнир RCC 13 был самым мощным и самым запоминающимся. Говорю как есть. Может быть, кто-то возразит, тогда я принесу свои извинения. А главное в этом – если первый бой получился таким, то реванш будет ещё громче», — приводит слова Шлеменко издание MMA.Metaratings.ru.

14 декабря на RCC 21 Шлеменко проведёт реванш с соотечественником Анатолием Токовым.

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