«Этот парень — зверь». Тренер Сен-Пьера сказал, кто победит в бою Рахмонов — Гарри

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, высказался о предстоящем поединке между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и ирландцем Ианом Гарри.

«Шавкат такой жёсткий… Очень жёсткий. И да, он пропускает удары, это правда, у него не лучшая защита. Возможно, однажды мы увидим, как Шавката поймают, его потрясут или он проиграет. Но я не думаю, что это произойдёт в этом бою.

У него беспощадное давление. Этот парень – зверь. У него не лучшая защита, но когда он пропускает удар, то идёт вперёд. У него невероятная стойкость. И его защита на самом деле неплоха. По нему попадают, даже валят, но он возвращается. Я считаю, что его давление – это слишком для Гарри», — сказал Захаби на своём YouTube-канале.