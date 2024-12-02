«Поверил, что я боксёр». Стали известны слова Малыхина в раздевалке после поражения

Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях россиянин Анатолий Малыхин критично высказался о поражении от сенегальца Омара Кейна сразу же после выступления.

Напомним, поединок Малыхина и Кейна состоялся 8 ноября на турнире ONE 169 в Бангкоке (Таиланд), россиянин уступил раздельным судейским решением.

«Ты должен сам выходить и дорабатывать! Тут я недоработал, это мой проигрыш, его победа. Не жёлтая [карточка], не зелёная, никакие… Всё это в оправдание. Он выиграл сегодня, он сегодня хорошо сделал свою работу. А я… поверил, что я боксёр. А это MMA-бои», — сказал Малыхин в видео, опубликованном на YouTube-канале Red Corner MMA.