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Рахмонов: я проблема для любого в полусреднем весе UFC

Рахмонов: я проблема для любого в полусреднем весе UFC
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Непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о предстоящем поединке с ирландцем Ианом Гарри, который состоится 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

«Я считаю себя обученным бойцом, но мне нужно улучшаться. Спорт не стоит на месте, поэтому важно развивать навыки во всех областях.

В этом дивизионе я проблема для любого. Я силён технически и подготовлен. И я выйду в клетку и сделаю свою работу на UFC 310», — приводит слова Рахмонова пресс-служба UFC.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 310.

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