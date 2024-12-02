Шарабутдин Атаев снялся с боя против Арлена Лопеса, Никита Зонь станет заменой

Чемпион мира — 2023, чемпион Европы — 2024, обладатель титула WBA Gold и чемпион IBA в весе до 86 кг россиянин Шарабутдин Атаев (7-0, 5 KO) снялся с поединка против кубинца Арлена Лопеса (3-0, 2 KO) из-за коронавируса, сообщает Федерация бокса России.

Новым соперником Лопеса, являющегося обладателем титула IBA в весе до 80 кг, станет другой представитель России, Никита Зонь (9-0-1, 7 КО). Поединок состоится 6 декабря на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае (ОАЭ).

В своём последнем бою, состоявшемся на минувших выходных в Екатеринбурге, Зонь досрочно победил Одилжона Аслонова (8-1-1, КО 3) из Узбекистана и завоевал пояс WBA Asia во втором среднем весе (до 76,2 кг).