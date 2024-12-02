Алексей Олейник оценил шансы Волкова в реванше с Ганом

Бывший боец UFC россиянин Алексей Олейник высказался о предстоящем реванше соотечественника Александра Волкова и француза Сириля Гана.

«Думаю, сейчас Саше по силам взять реванш. Сириль – молодой и разносторонний боец. Но у Александра больше опыта. В их первом бою Ган выиграл благодаря своей разнообразности и заряженности. Сейчас Саша подрос. Он провёл сильные бои с хорошими геймпланами. Он в прекрасном психологическом состоянии. Будем болеть за Сашу!» – приводит слова Fight.ru.

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Реванш Волкова и Гана состоится 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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