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Глава PFL: бой Джонса и Нганну зависит от того, хочет ли этого UFC. Точка

Глава PFL: бой Джонса и Нганну зависит от того, хочет ли этого UFC. Точка
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Глава американского бойцовского промоушена PFL Питер Мюррей высказался о возможности организации боя между звёздами Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну.

«Мы поддерживаем этот бой. Бойцы хотят его. Джон Джонс хочет этого, Фрэнсис хочет этого. Мы хотим, как и наши партнёры из Саудовской Аравии. Поэтому всё сводится к тому, хочет ли этого UFC или нет. Точка», — приводит слова Мюррея издание talkSPORT.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 309 в ноябре, Джонс победил техническим нокаутом экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича. Нганну в октябре на турнире PFL нокаутировал бразильца Ренана Феррейру.

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