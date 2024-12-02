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Экс-боец UFC: Джон Джонс не является лучшим тяжеловесом в мире

Экс-боец UFC: Джон Джонс не является лучшим тяжеловесом в мире
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Бывший боец UFC Дэн Харди не считает действующего чемпиона организации в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса лучшим в своём дивизионе.

«Я считаю Джона Джонса лидером в рейтинге pound-for-pound. Как по мне – он лучшая презентация смешанных единоборств, которую мы видели. И он продолжает развиваться, что потрясает. Но является ли он лучшим тяжеловесом в мире? Не думаю.

Победитель боя между Аспиналлом и Нганну стал бы ответом. Никакого неуважения к Джонсу, он действующий чемпион в тяжёлом весе, он не лучший тяжеловес на планете. Определённо», — приводит слова Харди издание MMA Fighting.

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