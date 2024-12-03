UFC 310: дата и время, когда, где пройдёт турнир, полный кард участников

В воскресенье, 8 декабря, в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится турнир UFC 310. В главном поединке турнира пройдёт противостояние между действующим обладателем титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Александром Пантожей и японским дебютантом Каем Асакурой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом участников турнира:

Главный кард

Александр Пантожа (28-5, Бразилия) — Кай Асакура (21-4, Япония)

Шавкат Рахмонов (18-0, Казахстан) — Иан Гарри (15-0, Ирландия)

Сириль Ган (12-2, Франция) — Александр Волков (38-10, Россия)

Брайс Митчелл (16-3, США) — Крон Грейси (5-2, Бразилия)

Нэйт Ландвер (18-5, США) — Ту Хо Чхве (15-4-1, Республика Корея)

Прелимы

Энтони Смит (38-20, США) — Доминик Рейес (13-4, США)

Висенте Луке (22-10-1, Бразилия) — Темба Горимбо (14-4, Зимбабве)

Мовсар Евлоев (18-0, Россия) — Алджамейн Стерлинг (24-4, США)

Брайан Баттл (12-2, США) — Рэнди Браун (19-5, Ямайка)

Ранние прелимы

Крис Уайдман (16-7, США) — Эрик Андерс (16-8, США)

Коди Дёрден (17-6-1, США) — Джошуа Ван (11-2, США)

Майкл Кьеза (19-7, США) — Макс Гриффин (20-10, США)

Клэй Гуида (38-21, США) — Чейз Хупер (13-3-1, США)

Кеннеди Нзечукву (13-5, Нигерия) — Лукаш Бржески (9-5-1, Польша)

Начало предварительного карда спортивного мероприятия запланировано на 2:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 6:00 мск. Посмотреть трансляцию UFC 310 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.