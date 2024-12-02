Бетербиев заявил о готовности сразиться с Усиком и назвал условие

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев заявил о готовности сразиться со звёздным украинцем Александром Усиком.

По словам Бетербиева, этот поединок мог бы состояться в рамках первого тяжёлого веса (до 90,7 кг), в котором раньше выступал Усик.

«Хотел бы я подраться с Усиком в первом тяжёлом весе? Да, мне это интересно», — сказал Бетербиев в интервью на YouTube-канале SecondsOut.

Александр Усик является бывшим абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе. В июле 2018 года украинец объединил все титулы, победив единогласным судейским решением россиянина Мурата Гассиева.