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WBC организует бой за временный титул в супертяжёлом весе, названы претенденты

WBC организует бой за временный титул в супертяжёлом весе, названы претенденты
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Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что организация санкционирует поединок за временный титул в супертяжёлом весе между китайцем Чжан Чжилэем (27-2-1, 22 KO) и немцем Агитом Кабайелом (25-0, 17 KO).

«WBC получил запрос на организацию боя за временный титул и одобрил его. Почему? Потому что на протяжении последних лет мы делали всё возможное для организации лучших боёв в каждой весовой категории, особенно в супертяжёлом весе», — приводит слова Сулеймана Sky Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Чжилэй нокаутировал американского экс-чемпиона Деонтея Уайлдера. Кабайел в мае досрочно победил кубинца Фрэнка Санчеса.

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