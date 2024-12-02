Александр Емельяненко подписал контракт с новой организацией

Скандально известный российский ветеран ММА Александр Емельяненко объявил о подписании контракта с неизвестной организацией.

«Ну вот, люди добрые, подписываю контракт с организацией. Вот здесь тщательно, как у школьника, моя рука лежит и что-то скрывает. Догадайтесь что», — сказал Александр в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Емельяненко свой последний официальный бой проводил в ноябре 2021 года, где проиграл удушающим приёмом бразильцу Марсио Сантосу, после чего выступал исключительно в выставочных боях по поп-ММА.

На счету Александра 38 проведённых боёв, и в 28 из них он одержал победы (при девяти поражениях и одной ничьей).