Хамзат Чимаев намекнул на то, кто будет его следующим соперником

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев намекнул, что его следующим соперником станет действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси.

Борз опубликовал на своей странице фото новоизбранного президента США Дональда Трампа, который показывает на кого-то пальцем. А также отметил официальный аккаунт Дрикуса дю Плесси в соцсети X (ранее Twitter). Судя по всему, это намёк на то, что следующим оппонентом чеченского бойца станет чемпион UFC. Вскоре Хамзат удалил пост.

Фото: Страница Чимаева в социальных сетях

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308, Чимаев победил Роберта Уиттакера заломом челюсти в первом раунде.