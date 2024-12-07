UFC 310: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В воскресенье, 8 декабря, в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене» состоится турнир UFC 310 в 2024 году. В главном поединке турнира пройдёт противостояние между действующим обладателем титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильцем Александром Пантожей и японским дебютантом Каем Асакурой.

Начало предварительного карда спортивного мероприятия запланировано на 2:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 6:00 мск.

Посмотреть трансляцию UFC 310 можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция ивента также пройдёт на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.