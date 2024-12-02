Билостенный: бой с Делией – лёгкие деньги для Немкова

Тяжеловес PFL Сергей Билостенный высказался по назначению хорвата Анте Делии в качестве соперника экс-чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова. Этот поединок пройдёт 25 января на турнире PFL в Дубае.

«Бой с Анте Делией – это лёгкие деньги для Вадима Немкова, потому что я не вижу ни одного аспекта, где Делия может конкурировать с ним. Ну вот вообще ни одного. Это бойцы разного уровня», — сказал боец команды «Рать» Билостенный в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Вадиму Немкову 32 года. Россиянин является пятикратным чемпионом России по боевому самбо, а также экс-чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.