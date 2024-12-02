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Клуб Хабиба Нурмагомедова, в котором проходили обыски, будет закрыт — Mash

Клуб Хабиба Нурмагомедова, в котором проходили обыски, будет закрыт — Mash
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Школа единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, которая принадлежит члену Зала славы UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову и располагается в Махачкале (Республика Дагестан), закрывается. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, на месте клуба построят жилой комплекс. Предполагается, что новый зал будет открыт в 2026 году в родном селе Хабиба — Новом Хушете. Отметим, что информация пока не подтверждена никем из официальных лиц.

Напомним, летом в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова представители силовых ведомств проводили обыски. Также правоохранители допрашивали учеников школы на предмет того, кто мог знать Гаджимурада Кагирова — одного из боевиков, который участвовал в нападении на Дагестан.

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