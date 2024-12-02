Артур Бетербиев ответил, какие качества он хотел бы перенять у Роя Джонса

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев рассказал, какие качества он хотел бы перенять у легендарного американского боксёра Роя Джонса-младшего.

«Что бы я хотел взять у Роя? Я бы хотел быть умён, как Рой, двигаться, как Рой. Если бы я был так умён, то я двигался бы так же», — сказал Бетербиев в интервью на YouTube-канале Boxing King Media.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бетербиев разделил ринг с соотечественником Дмитрием Биволом. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей.