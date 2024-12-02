Рой Джонс ответил, кто бы победил на пике формы — он или Артур Бетербиев

Легендарный американский боксёр Рой Джонс-младший ответил, кто бы вышел победителем в его поединке с абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённым россиянином Артуром Бетербиевым на пике их формы.

«Мы не можем представить наш бой пик на пик, поскольку Артур вышел на пик лишь сейчас и он продлиться дальше. Мой пик был тогда, но когда конкретно — не могу сказать. Я доминировал в боксе на протяжении 12 лет подряд. Любой период в этот отрезок времени был моим пиком, поскольку мне было плевать, кто был передо мной. У меня было понимание, что нужно с ним сделать. Не могу сказать, когда я был на пике своей карьеры, потому что не знаю этого. Лишь Бог знает это», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале Boxing King Media.