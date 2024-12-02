«Месяц занимался физухой». Волков — о восстановлении после травмирования перед UFC 308

Топовый российский боец UFC, выступающий в тяжёлом весе (до 120 кг), Александр Волков рассказал о процессе восстановления после того, как травмировался перед UFC 308. Именно тогда должен был состояться реванш между россиянином и экс-обладателем временного пояса UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом.

«Во время спаррингов я получил травму коленки, разрыв связки. Пришлось исключить все тренировки в парах, занимался месяц только физухой. Травма, несмотря на то что я форму поддерживал, не прошла. Мне пришлось сняться с боя, сделать одну-две недели перерыв, чтобы более интенсивно её лечить. Потом в UFC предложили перенести поединок с Сирилем Ганом на декабрь, в Лас-Вегас. Я согласился и сейчас готовлюсь полноценно, уже с более-менее залеченным коленом», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.