Ислам Махачев: в первые дни сборов идёт адаптация, а приехали с Хабибом — сразу борьба

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, как проходят тренировочные сборы с другом и членом Зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы как раз в прошлый раз здесь в зале были, он был на сборах. Был очень тяжёлый сбор. В первые два дня в основном адаптация, акклиматизация, прогулки, на Большое, на Малое седло пойдём. А мы приехали с Хабибом, и сразу борьба. Вот так начали весь сбор. Когда ты с начала дал старт, то весь сбор тяжело», — приводит слова Махачева портал «Матч ТВ».

Предполагается, что следующий поединок Махачев проведёт в январе на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, а его соперником станет топовый боец UFC армянин Арман Царукян.