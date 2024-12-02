Ислам Махачев стал претендентом в номинации «Боец года» по версии престижной премии

Действующего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева включили в список претендентов в номинации «Боец года» по версии престижной премии World MMA Awards, которая учитывает достижения атлетов с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года.

Помимо российского бойца, в топ номинантов премии World MMA Awards включены:

— чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Александр Пантожа;

— чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алекс Перейра;

— победитель Гран-при-2023 PFL в тяжёлом весе Ренан Феррейра;

— чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси.

Победителя премии объявят 5 декабря.