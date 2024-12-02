«В UFC облажались». Алджамейн Стерлинг — о том, что его бой с Евлоевым поставили в прелимы

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 66 кг) американец Алджамейн Стерлинг поделился мнением, что его бой с непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым пройдёт в прелимах UFC 310, который состоится 8 декабря.

«Я не знал, обижаться ли мне на место в карде или смотреть на это с оптимизмом. Думаю, это лучший способ, которым я стараюсь смотреть на всё в жизни. Подерусь раньше и закончу раньше. Конечно, я немного запутался. Думаю, у руководства UFC есть свои причины для своих действий. Что есть, то есть.

В конце концов, это не моя организация. Я не принимаю решений, а просто выхожу и соревнуюсь. Мне нужно выйти и доказать этим парням, что я боец основного карда. Думаю, людей ждёт большой сюрприз [в моём поединке с Евлоевым], и в UFC поймут, что они сильно облажались, не поставив этот бой в основной кард», — приводит слова Стерлинга портал MMA Mania.