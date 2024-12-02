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Белал Мухаммад высказался о поединке между Шавкатом Рахмоновым и Ианом Гарри

Белал Мухаммад высказался о поединке между Шавкатом Рахмоновым и Ианом Гарри
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад поделился мнением о предстоящем поединке между непобеждёнными бойцами UFC казахом Шавкатом Рахмоновым и ирландцем Ианом Гарри. Их бой станет соглавным событием турнира UFC 310, который состоится 8 декабря.

«За последние шесть недель я просмотрел много видео и изучил обоих парней. Мой официальный непредвзятый вывод таков: я сломаю обоих», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Напомним, изначально Рахмонов должен был подраться с Белалом Мухаммадом. Их бой носил статус главного события вечера. Однако американо-палестинский боец был вынужден сняться ввиду проблем со здоровьем.

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