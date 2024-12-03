Иан Гарри: хотел бы с лёгкостью пройти Шавката. А на следующей неделе — похоронить Колби

Непобеждённый ирландский боец UFC, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Иан Гарри рассказал, что хотел бы финишировать не имеющего поражений казаха Шавката Рахмонова на турнире UFC 310, а после победить экс-обладателя временного пояса UFC в категории до 77 кг американца Колби Ковингтона на турнире UFC on ESPN 63.

«Я бы вообще хотел с лёгкостью пройти Шавката, а на следующей неделе — похоронить Колби. Оставил бы его мёртвым и побеждённым», — приводит слова Гарри аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, бой между Гарри и Рахмоновым станет соглавным на турнире UFC 310, который состоится 8 декабря в Лас-Вегасе.