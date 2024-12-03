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Бетербиев: хотел отомстить Полу за Тайсона. Но потом понял, что не желаю драться с ним

Бетербиев: хотел отомстить Полу за Тайсона. Но потом понял, что не желаю драться с ним
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый россиянин Артур Бетербиев прояснил свою позицию насчёт потенциального боя с известным американским блогером Джейком Полом.

«Моими любимыми боксёрами долгое время были Мохаммед Али и Майк Тайсон. А Джейк Пол победил Майка Тайсона, и моей первой реакцией было желание отомстить ему. Но через пару дней подумал, что всё нормально, я не желаю с ним драться. Если он захочет, то да [давайте сделаем это]. Но не думаю, что он хочет драться со мной. Я думаю, что показал бы ему, что такое бокс», — приводит слова Артура Бетербиева портал Mirror.

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