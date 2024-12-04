Александр Волков — Сириль Ган: дата и время, когда, где будет бой на UFC 310

В воскресенье, 8 декабря, в Лас-Вегасе (США) на арене «T-Mobile Arena» состоится турнир UFC 310 в 2024 году. В главном карде ивента состоится реванш между топовым российским бойцом, который выступает в тяжёлом весе, Александром Волковым и бывшим временным чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом.

Поединок между Александром и Сирилем начнётся не ранее 7:00 по московскому времени.

Бой будет транслироваться на телеканалах «Матч Боец», «Матч!», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.