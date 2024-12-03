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В Саудовской Аравии объявили дату реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом

В Саудовской Аравии объявили дату реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх объявил дату реванша между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Бой состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

Напомним, первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Артура раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).

Бетербиев остаётся непобеждённым бойцом, выиграв 21 поединок. Артур впервые в своей карьере не завершил бой досрочно. Бивол, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 23 поединка, из которых 12 – досрочно.

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Бивол работает на груше перед боем с Артуром Бетербиевым:

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