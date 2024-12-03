Появился постер турнира, на котором проведут реванш Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол

Появился официальный постер турнира в Эр-Рияде, где свой реванш проведут россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Ранее председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что турнир в Эр-Рияде с главным боем Бетербиев – Бивол состоится 22 февраля.
Фото: Фото из аккаунта Турки Аль аш-Шейха
Также на этом турнире свой бой проведёт действующий чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа, который сразится с бывшим чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером.
Напомним, первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Артура раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).
Бетербиев показал, как готовится к бою с Биволом: