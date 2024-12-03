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«Одержу победу над Рахмоновым, затем над Чимаевым, не боюсь никого». Гарри — о своих целях

«Одержу победу над Рахмоновым, затем над Чимаевым, не боюсь никого». Гарри — о своих целях
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Непобеждённый ирландский боец UFC, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Иан Гарри описал свой идеальный сценарий становления двукратным чемпионом, по которому он сначала выиграет не имеющего поражений казаха Шавката Рахмонова на турнире UFC 310, а затем победит топового чеченского бойца в среднем весе Хамзата Чимаева.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Шавкат Рахмонов
Не началось
Иан Гарри

«Я дерусь и побеждаю Шавката, выигрываю титул чемпиона мира и перехожу в средний вес. Затем я дерусь с Хамзатом и выигрываю этот пояс тоже. Я не боюсь никого», — сказал Гарри в видеоинтервью Ariel Helwani.

Напомним, бой между Гарри и Рахмоновым станет соглавным на турнире UFC 310, который состоится 8 декабря в Лас-Вегасе.

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