«Одержу победу над Рахмоновым, затем над Чимаевым, не боюсь никого». Гарри — о своих целях

Непобеждённый ирландский боец UFC, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), Иан Гарри описал свой идеальный сценарий становления двукратным чемпионом, по которому он сначала выиграет не имеющего поражений казаха Шавката Рахмонова на турнире UFC 310, а затем победит топового чеченского бойца в среднем весе Хамзата Чимаева.

«Я дерусь и побеждаю Шавката, выигрываю титул чемпиона мира и перехожу в средний вес. Затем я дерусь с Хамзатом и выигрываю этот пояс тоже. Я не боюсь никого», — сказал Гарри в видеоинтервью Ariel Helwani.

Напомним, бой между Гарри и Рахмоновым станет соглавным на турнире UFC 310, который состоится 8 декабря в Лас-Вегасе.