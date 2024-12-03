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Рахмонов рассказал, кто мог стать его соперником на UFC 310

Рахмонов рассказал, кто мог стать его соперником на UFC 310
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Не имеющий поражений казахский боец, выступающий в полусреднем весе, Шавкат Рахмонов рассказал, что руководство UFC предложило нигерийскому экс-чемпионом Камару Усману, американцу Колби Ковингтону и бразильцу Карлосу Пратесу сразиться с ним на турнире UFC 310.

«Как я знаю, они им предложили встретиться со мной, но Колби сразу отказался, у Пратеса была травма, а Камару сначала принял бой, но в итоге отказался», — приводит слова Рахмонова Submission Radio в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, бой между Гарри и Рахмоновым станет соглавным на турнире UFC 310, который состоится 8 декабря в Лас-Вегасе.

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