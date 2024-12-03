Хамзин: в первом бою Бивол не доработал, реванш с Бетербиевым будет другим

Боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин высказался о реванше россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Напомним, недавно появилась информация, что бой пройдёт 22 февраля в Эр-Рияде.

«Отличные новости для мира бокса и для фанатов. После первого боя осталось такое чувство, что Бивол не доработал.

Мы все прекрасно знаем, какое давление на нем было при его подготовке, кто бы что не говорил. Поэтому реванш будет однозначно другим», — сказал Хамзин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Артура раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112).