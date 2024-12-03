Кто победит в реванше Бивола и Бетербиева?

Промоутерская компания Riyadh Season официально объявила о боксёрском вечере, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В главном событии абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) проведёт реванш с соотечественником Дмитрием Биволом (23-1, 12 KO).

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта раздельным судейским решением (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

Чемпионат предлагает пройти опрос: кто победит в реванше Бивола и Бетербиева?